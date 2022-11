Grazie a Oltretutto 97 Abbadia ospiterà i Campionati italiani di tennistavolo

Importante appuntamento sportivo e di inclusione nel 2023 di Abbbadia Lariana. La Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) ha assegnato infatti all'associazione lecchese Oltretutto 97 il compito di organizzare i prossimi Campionati italiani assoluti di tennistavolo; la competizione è in programma nei giorni 22 e 23 aprile alla palestra comunale di Abbadia in via della Quadra e avrà il supporto della Asd Tennistavolo Abbadia.

Si tratta dell'evento più importante a livello nazionale nella disciplina del tennistavolo e si prevede una partecipazione alle gare di un centinaio di atleti nelle categorie promozionali e agonisti. I pongisti, con relativi accompagnatori e tecnici, arriveranno da tutte le regioni d'Italia, per un totale di persone coinvolte molto più alto.

L'evento, nelle intenzioni del presidente dell'Oltretutto 97 Ettore Fumagalli, vuole essere un'occasione importante per fare conoscere, attraverso lo sport, il lago e le bellezze naturali e culturali che offre il territorio, nonché favorire incontri e promuovere relazioni di amicizia.