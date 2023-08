Grande Kwadzo: il derviese conquista la qualificazione alle Olimpiadi

A Parigi, lui, ci sarà. E lotterà per entrare in finale nella gara più importante, quella a cinque cerchi. Grande impresa di Kwadzo Klokpah: l'atleta derviese ha strappato il pass per le prossime Olimpiadi giungendo sesto nella finale dei Mondiali di paracanoa in Germania.

Un risultato eccellente per il ragazzo che difende i colori della Canottieri Lecco, atteso dalla seconda partecipazione olimpica a livello personale. Nelle acque tedesche il titolo del KL3 200 metri è andato all'australiano Dylan Littlehales davanti al britannico Jonathan Young e all'algerino Brahim Guendouz. Ad anticipare il 34enne derviese anche il polacco Suwilo e lo spagnolo Valle.

"Emozione difficile da descrivere"

Grande gioia per Kwadzo, che in finale, in un arrivo tiratissimo, ha stabilito inoltre il suo record personale in 40"888: "Saranno le mie seconde Olimpiadi dopo Tokyo ed è un'emozione difficile da descrivere - ha spiegato - Voglio dedicare questa vittoria alla mia fidanzata Veronica e alla mia famiglia perché mi hanno sempre sostenuto in questo impegno sportivo che richiede tanto tempo. Un grande grazie ai miei allenatori, alla Canottieri Lecco e agli sponsor senza i quali questo sogno olimpico non si sarebbe potuto realizzare. Mi sono allenato duramente per i Mondiali e ora riprendiamo il lavoro per le Olimpiadi".