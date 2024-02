L'abbraccio di Lecco all'arcivescovo Delpini

Trascorrere una giornata a Lecco per portare un messaggio di vicinanza e speranza ai cittadini, agli anziani, ai disabili e alle persone impegnate nella loro cura. Con questo obiettivo l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, ha celebrato messa nella basilica di San Nicolò, insieme a monsignor Bruno Marinoni (presidente della fondazione Sacra Famiglia) e al prevosto di Lecco Monsignor Davide Milani. Delpini ha quindi incontrato gli ospiti, i loro famigliari, gli operatori, i volontari, i ragazzi del servizio civile della Rsa Borsieri-Colombo gestita da fondazione Sacra Famiglia e una rappresentanza della casa di cura di Lecco “Beato Luigi Talamoni”.

Alla messa, a cui hanno partecipato madre Laura Miolo, generale delle Misericordine di San Gerardo e direttore della casa di cura Talamoni, Alessandra Carsana, presidente della Rsa Borsieri-Colombo e, per fondazione Sacra Famiglia, il direttore generale Roberto Totò e il direttore delle sedi Lecchesi, Marco Arosio, l’arcivescovo Delpini si è rivolto in particolar modo agli ospiti e agli operatori di Sacra Famiglia. L’incontro è stato organizzato in occasione XXXII Giornata mondiale del malato dell’11 febbraio, ricorrenza voluta da Giovanni Paolo II e celebrata per la prima volta nel 1993, con l’obiettivo di creare attenzione e stimolare un confronto sull’importante tema della cura come risposta alla sofferenza.

"La visita dell’Arcivescovo assume un significato importante per realtà come Sacra Famiglia e casa di cura Talamoni che sono impegnate sul territorio nell’accogliere, curare e assistere persone anziane, disabili e fragili - osserva Marco Arosio, direttore della Rsa Borsieri Colombo gestita da Sacra Famiglia - L’incontro di lunedì spinge a rafforzare ulteriormente il nostro impegno per ascoltare e rispondere ai bisogni che emergono dalle comunità e dare loro risposte sempre più efficaci, in collaborazione e alleanza con le istituzioni civili e religiose".

"E’ una gioia grande accogliere il nostro vescovo nella chiesa prepositurale di Lecco in occasione della Giornata mondiale del malato - sottolinea madre Laura Miolo - La casa di cura Talamoni, gestita dal 1946 dalla Congregazione delle Suore Misericordine, si prende cura dei malati e di chi ha bisogno di interventi chirurgici. In un periodo in cui il mondo della sanità sta vivendo un momento difficile, noi vogliamo ancora accogliere ogni paziente come un soggetto unico e attraverso le cure migliorare lo stato di vita. Non operiamo per un guadagno, ma perché il paziente possa incontrare accoglienza e attenzione".