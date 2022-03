La Casatese pareggia contro il Crema

La squadra di Mazzoleni guadagna solo un punto nella trasferta di Crema. La Casatese non riesce a trovare il gol e non va oltre lo 0-0. Il pareggio la fa scivolare fuori dalla zona playoff, anche se è solo un punto che la distacca dal Legnano e Desenzano Calvina.

A condizionare la partita è stato l'errore arbitrale del direttore di gara Romaniello, che al 37' del primo tempo, estrae il secondo giallo ai danni di Comberiati per un fallo in realtà commesso da Sala. Nonostante l'inferiorità numerica, i brianzoli provano in tutti i modi a trovare il gol, senza però riuscire ad essere efficace per tutti i novanta minuti.





Ecco la classifica aggiornata del girone B:

City Nova 56

Brusaporto 50

Folgore Caratese 49

Desenzano 44

Legnano 44

Casatese 43

Arconatese 42

Virtus Ciserano 40

Breno 38

Sp. Franciacorta 37

Crema 37

Ponte San Pietro 33

Castellanzese 31

Real Calepina 30

Sona 29

Vis Nova Giussano 27

Caravaggio 25

Brianza Olginatese 24



Villa Valle 22Leon 22