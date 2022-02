La Casatese torna alla vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Casatese

Ritorna a sorridere la Casatese che guadagna tre punti fondamentali per rimanere incollata alla zona playoff. Una prima frazione di gioco senza troppe emozioni quella andata in scena a Casatenovo: da ricordare solo una conclusione dei padroni di casa con Isella e un'occasione per il Legnano con Gasparri.

Nella seconda frazione di gioco si anima la gara. Al 46′ il vantaggio della Casatese. Segna Isella dopo una mischia in area. Dopo un minuto Bingo, del Legnano, prova a cercare la palla del pareggio, ma la palla finisce sulla traversa. Al 56′ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Mecca. Grazie ai tre punti, gli uomini di Mazzoleni tornano a dire la loro in ottica playoff. Ora la Casatese è quinta, stessa posizione che occupano Desenzano Calvina e Arconatese, a quota 42 punti.