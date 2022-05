La Casatese vince il primo turno dei playoff: ora troverà il Legnano

Squadra in casa

Squadra in casa Casatese

L'obiettivo era una solo per la formazione di Mazzoleni: la vittoria. E così è stato. Infatti, i lecchesi di Casatenovo hanno trionfato per 2-0 contro l'ottima formazione di Brusaporto conquistando l'accesso turno successivo dei playoff dove affronteranno il Legnano che, nel primo turno, ha battuto la Folgore Caratese. Parte forte la formazione di Bergamo che si avvicina al vantaggio con Ferrario. Provvidenziale, però, l'intervento di Pirola che salva sulla linea. Il gol quasi subito sembra dare la scossa vincente alla formazione di Mazzoleni che inizia ad aumentare il ritmo e al 13' Pontiggia sfiora il vantaggio. Gol che arriva dopo neanche cinque minuti con Fusi che da pochi passi mette in rete il pallone.

Nella ripresa occasione per gli uomini di Carobbio, con la punizione di Iori: è potente ma finisce a lato del palo. Al tredicesimo ci prova Isella ma la conclusione è alta. Gli uomini di Mazzoleni gestiscono la gara tranquillamente

La partita si accende negli ultimi minuti finali di gioco quando Mecca conclude al meglio un contropiede iniziato dallo stesso giocatore.

Casatese vince e passa al turno successivo.