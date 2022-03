La Luciano Manara pareggia nel turno infrasettimanale di Eccellenza

Ieri sera si è svolto il primo turno infrasettimanale del 2022 del campionato di Eccellenza. A Barzanò è andata in scena la sfida tra Luciano Manara e Mapello, una gara che non ha visto trionfare nessuna delle due formazioni, dato che è arrivato un pareggio. Per la Manara la situazione non è ancora così negativa, infatti si trova a soli tre punti dalla zona playoff ma allo stesso tempo sono anche tre i punti che la "staccano" dalla zona playout.

In ogni caso nella gara di ieri la squadra di Abaterusso è passata in vantaggio grazie a Bovis che dopo solamente dieci minuti di gioco segna la rete del vantaggio. Ma, ecco che al 42′ i bergamaschi trovano la rete del pareggio con Sonzogni. Nella seconda parte di gara la situazione non cambia, nonostante la possibilità di passare in vantaggio dei padroni di casa con il rigore sbagliato da Schiavano al minuto 58.

Ora appuntamento a domenica, in trasferta, contro lo Zingonia Verdellino.

Ecco la classifica del girone B di Eccellenza.

Offanenghese 54

Sant’Angelo 52

Lemine Almenno 46

Mapello 36

Cisanese 33

AlbinoGandino 33

Codogno 32

Vertovese 32

Luisiana 32

Luciano Manara 30

Trevigliese 30

Scanzorosciate 28

Zingonia Verdellino 27

Sancolombano 24

Castelleone 20

Pontelambrese 19

Speranza Agrate 19

Mariano Calcio 6