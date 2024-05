Oltre 200 classificati alla gara di mountain bike che attraversa cinque paesi

Clima ideale a Dervio per la seconda edizione della Lake Como Marathon, prova valida per la Coppa Lombardia Mtb che, pur in una domenica ricca di eventi di mountain bike sulle lunghe distanze, ha convogliato sul Lago una miriade di appassionati, in gara sul percorso di 40 km con 1.400 metri di dislivello confermatosi veloce ma anche molto selettivo.

Vittoria assoluta per Adriano Caratide (Leynicese Rdr Italia) che in 2h00'40" ha avuto ragione nel finale di Daniele Mario Rainoldi (Team Da-Tor/Issb) per soli 22", terzo Mattia Farina (Lissone Mtb) a 2'50" davanti a Riccardo Panizza (Team Comobike) vincitore nel 2023 e staccato di 3'36", quinto Christian Rossi (Hr team) a 5'25".

Fra le donne si conferma Claudia Peretti (Olympia Factory Team), vincitrice in 2h29'02" con 14'28" su Chiara Mandelli (Team Todesco) e 16'17" su Maria Cristina Nisi (Boscaro Racing Team). In tutto 219 i classificati, un numero importante considerando le tante concomitanze della domenica.

Per l'Unione Sportiva Derviese va in archivio un'edizione coi i fiocchi, sostenuta da tantissime associazioni e sponsor che credono in questo evento e che sono pronte a investire per farlo crescere ulteriormente. La gara ha attraversato i comuni di Dervio, Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico le cui Amministrazioni hanno attivamente partecipato all'evento. La Coppa Lombardia va avanti e dà appuntamento per la prossima tappa, fissata per il 26 maggio con la Forcora Bike.