Lo spettacolo della Vela: ecco i vincitori della prima edizione nelle acque di Bellano

Le vele nelle acque del lago hanno salutato la prima edizione di "Lario in Vela", evento dedicato agli sport acquatici, alla sicurezza in acqua e alla nautica da diporto che si è tenuto a Bellano nel primo fine settimana di giugno ideato dall'agenzia scuola nautica Nesw di Milano e dal giornale online Non Solo Nautica.

L'affluenza maggiore si è avuta durante le iniziative sportive messe in campo nell'ambito della kermesse, con un gran numero di presenze registrate durante gli Open Vela Day, le lezioni didattiche che si sono svolte nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, con oltre 90 iscritti under 18 nella sola giornata di chiusura della manifestazione.

La due giorni si è infine conclusa con "Lo Spettacolo della Vela", dimostrazione di regata aperta a tutte le classi, organizzata dal Circolo Vela Bellano, cui hanno partecipato cabinati, derive e imbarcazioni con foil. Di seguito, le classifiche con i nomi dei vincitori.

Classifica dei cabinati

Per la categoria cabinati Dofour 31 della scuola nautica Nesw di Milano, con a bordo l'esperto velista Luca Pennisi e il suo equipaggio; Enrico Lanfranconi con la sua Comet 850 e il suo equipaggio al secondo posto; terzo in classifica Malbec 26 con l’inglese Steven Edward Marsland insieme a Marco Stefano Bianchi. In palio per i vincitori una bottiglia di vino magnum Sassella della Cantina La Spia.

Classifica derive volanti

1 123 49er – Zattoni e Carnelli

2 2260 WASZP - Maccari Federico

3 2387 WASZP - Buzzi Luigi

Classifica derive singole

1 215740 LASER RADIAL - De Felice Francesco

2 207949 LASER RADIAL - Merlo Alessandro

3 213013 LASER RADIAL - Colombo Riccardo