In tanti alla Polimirun: "Corriamo per un futuro più sostenibile"

"Corriamo per un futuro più sostenibile". Questo il messaggio green lanciato in occasione della Polimirun, La manifestazione podistica promossa dal Politecnico di Milano attraverso la SSD Polisportiva Politecnico e patrocinata del Comune di Lecco che si è sviluppata nella mattinata di oggi, domenica 7 novembre, dal centro cittadino ai rioni lungo un anello di 10 chilometri con partenza e arrivo presso il campus accademico di via Ghislanzoni. Davvero numerosi i partecipanti: ben 1.630 le persone al via. Pur con qualche prevedibile disagio alla viabilità, la manifestazione sportiva è stata dunque un successo.

Il running del Politecnico è rappresentato da due appuntamenti annuali con la PolimiRun Winter in inverno, quella di oggi a Lecco, e la PolimiRun Spring che si terrà a Milano in primavera, due corse aperte a tutta la cittadinanza, con allenamenti settimanali dedicati a studenti e dipendenti dell’Ateneo. "Aggregazione, senso di appartenenza, condivisione: questo è il running al Politecnico di Milano - è spiegato sul sito internet dedicato alla manifestazione - Al Politecnico si corre tutto l’anno perché la corsa permette di sentirsi parte di un gruppo che condivide gli stessi obiettivi, le stesse difficoltà e la stessa volontà di superarle". Ecco, di seguito, alcune immagini della corsa di questa mattina, scattate in particolare nel rione di San Giovanni e lungo una delle salite più dure.