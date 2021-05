Il Comune celebra il Lecco Calcio a 5: «La promozione in A2 aggiunge lustro alla città»

Anche il Comune celebra il Lecco Calcio a 5. Perché la promozione in A2 è un importante successo per il mondo dello sport lecchese: dopo sei anni, con la vittoria nel girone A di Serie B, la squadra bluceleste ha ottenuto la promozione e la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia, la sfida tra le 8 squadre di calcio a 5 più forti in categoria.

«Ho tenuto a complimentarmi con questa società per il traguardo raggiunto, un traguardo che aggiunge lustro alla nostra città e porta ancor più in alto il nome di Lecco nel mondo dello sport d’eccellenza – spiega l’assessore all’Educazione e allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri – Ai ragazzi auguro di godersi questa grande opportunità della Final Eight affinché possa essere un’esperienza indimenticabile».

L’assessore Torri ha consegnato alla presidente Elena Ionel i gagliardetti con il logo del Comune di Lecco che saranno dati alle squadre avversarie nella Final Eight.