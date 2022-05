A Mantova il Lecco Calcio a 5 esce dai play-off a testa alta

Un grande Lecco, coriaceo, orgoglioso, vede la propria stagione concludersi al primo turno dei play-off sul campo del Saviatesta Mantova.

I blucelesti guidati da mister Pablo Parrilla, dopo il quinto posto ottenuto nella regular season di A2, incrociavano la seconda, proprio i virgiliani che hanno conteso alla forte 360GG il primo posto (giungendo a pari punti).

La partita è stata più equilibrata del previsto, in particolare nella seconda metà. Pronti, via e un errore in presa di Solosi consente a Titon di firmare il vantaggio biancorosso a due passi dalla porta. Al 4' Dall'Onder sfrutta un rilancio dalla difesa per battere Solosi a tu per tu e insaccare in acrobazia il 2-0. Al 9' Dall'Onder si dimostra più lesto dei blucelesti su un pallone messo in mezzo dalla sinistra da Caio e il risultato diventa 3-0.

La ripresa si apre con il 3-1 firmato da Garcia Rubio, bravo a saltare anche Ricordi e insaccare a porta vuota. Neanche un minuto e ancora Dall'Onder sigla il 4-1. Al 10' gol del Lecco con Garcia Rubio dopo aver rubato palla a Titon. Al 15' Filipponi riporta i suoi a +3 sul 5-2 e chiude i conti.

Il match si conlude così e il Lecco esce dai play-off a testa alta, fra gli applausi dei tifosi giunti numerosi a Mantova per incitarlo.