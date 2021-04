Il Lecco Calcio a 5 riscrive la storia: la promozione in A2 diventa realtà

La festa dei blucelesti per il ritorno in Serie A2

L'ultima volta era stato sei anni fa. Nell'estate 2015, infatti, il Lecco Calcio a 5 decise di rinunciare alla Serie A2 dopo tre campionati fantastici, ripartendo dalla Serie C. Sabato pomeriggio al PalaRogeno, il successo per 4-3 sul Leon Monza è valso la conquista del girone A di Serie B e il ritorno nella seconda categoria nazionale.

Piegata, al termine di un lungo duello, l'Elledì Fossano, vittoriosa a sua volta nell'anticipo delle 14.30 contro l'Ossi San Bartolomeo e poi nuovamente scavalcata in vetta dai ragazzi di mister Pablo Parrilla, scesi in campo alle 16. Un trionfo più che meritato per capitan Iacobuzio e compagni, autori di una emozionante cavalcata conclusasi con il più bel epilogo possibile.

Contro il Leon, già certo del quarto posto, è stata una vera e propria battaglia, ma anche quando si sono trovati sotto di un gol, i blucelesti non si sono mai dati per vinti, riuscendo a regalare a tutti i tifosi collegati alla diretta streaming su Facebook emozioni sino all’ultimo secondo. Le marcature portano la firma di Lucchese, Castillo, Ozeas e Riccardi.

Il Lecco chiude la stagione con 57 punti frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 67 reti all'attivo e 57 al passivo. L'Elledì Fossano è seconda con 56. Per i blucelesti ora la Final eight di Coppa Italia.