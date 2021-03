Calcio a 5, il Lecco non si ferma più: la vittoria nel recupero vale il primato

Il Lecco Calcio a 5 vola in testa alla classifica del girone A di Serie B. La squadra di mister Pablo Parrilla martedì sera ha battuto 2-0 il Monferrato nel recupero della prima giornata di andata, ritrovandosi da sola in vetta. Contro i piemontesi, in rete Scarpetta e Mentasti. Blucelesti più forti dell'inferiorità numerica nel finale per l'espulsione di Hartingh, al Monferrato non è bastato il portiere di movimento per cercare di recuperare il risultato.

I blucelesti hanno raccolto 12 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte in 17 gare disputate, con 78 reti all'attivo e 47 subite, migliore difesa del girone A della serie cadetta.

Il primato, va detto, è comunque "virtuale". La classifica ora vede le prime tre squadre allineate a 17 gare disputate: il Lecco con 39 punti, l'Elledì Fossano a 38 e il Videoton Crema a 34. Segue il Leon con 31 e la possibilità, vincendo le quattro partite da recuperare, di scavalcare tutte.