Il Lecco Calcio a 5 in vetta alla Serie B: sabato la sfida promozione con il Fossano

Il Lecco Calcio a 5 è di nuovo in vetta alla classifica del girone A di Serie B e lotta per la promozione in A2, che sarebbe un ritorno dopo sei anni (nella seconda categoria nazionale ha disputato tre stagioni consecutive fino alla rinuncia del 2015). L'avversaria è l'Elledì Fossano, che sabato pomeriggio arriverà a Rogeno (vista l'indisponibilità del PalaTaurus per i vaccini) proprio per sfidare i blucelesti.

Fondamentale è la vittoria che martedì sera i ragazzi di mister Pablo Parrilla hanno centrato ai danni del Monferrato, superato in terra piemontese per 6-3. Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio (terminato 1-1 con rete lecchese di Felipe Ozeas), Joao, Hartingh e Iacobuzio (doppietta) hanno firmato la preziosa vittoria per 6-4.

In classifica, il Lecco guida con 45 punti contro i 44 del Fossano; entrambe hanno disputato 19 incontri mentre la terza, il Videoton Crema, 20 e insegue a quota 41. La sfida di sabato potrebbe voler dire promozione, quando al termine del campionato mancheranno poi solo quattro giornate.