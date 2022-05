Il Lecco Calcio a 5 scrive la storia: qualificato ai play-off di Serie A2

Momento storico per il Lecco Calcio a 5. La società del presidente Elena Ionel e del direttore Marcello Maruccia festeggia il punto più alto della sua storia, con la qualificazione ai play-off di Serie A2. Un traguardo mai raggiunto in precedenza e meritato, frutto di una stagione fantastica dei ragazzi guidati da Pablo Parrilla, in particolare nella prima parte. La piccola frenata delle ultime settimane non ha comunque impedito il raggiungimento dei sospirati spareggi.

I blucelesti hanno conquistato la certezza aritmetica all'ultima giornata di stagione regolare espugnando il campo dell'Elledì Fossano 3-2 con reti di Foti, Hartingh e Sanchez. Un successo che ha consentito di tenere a distanza i rivali sardi del Leonardo, anch'essi con il quinto posto in classifica nel mirino.

Bottino di 41 punti in 24 partite

Il Lecco ha chiuso la regular season con 41 punti in 24 partite disputate, 94 reti all'attivo e 79 subite. Ai play-off se la vedrà con il Saviatesta Mantova che è giunto a pari punti con il 360GG ma per scontro diretto si è classificato al secondo posto. Chi vince affronterà la vincente di Hellas Verona-Elledì Fossano prima della successiva fase nazionale. Nello stesso girone A di A2 salvezza diretta per i meratesi dei Saints Pagnano.