Il Lecco Calcio a 5 festeggia la vittoria del campionato Under 19

Grande stagione per il Lecco Calcio a 5, che attende la promozione in A2 se dovesse battere il Leon nell’ultima giornata di campionato. Intanto, però, la società del presidente Elena Ionel, con due giornate di anticipo, si è assicurata il primo posto finale nel girone C del Campionato Nazionale Under 19.

Domenica al Palarogeno, nella gara valida per la 6^ giornata di ritorno, capitan Di Tomaso e compagni hanno fatto loro il derby contro i Saints Pagnano, infilando la decima vittoria in altrettante gare disputate, e, in virtù del pareggio 4-4 del San Carlo a Pavia, centrando la matematica certezza della vittoria del girone lombardo.

I tre punti conquistati hanno così sancito una superiorità nel girone apparsa chiara fin dalle prime gare disputate, a coronamento del grande lavoro svolto dall’allenatore Pablo Parrilla e il suo staff non solo a livello di prima squadra, ma anche con i ragazzi più giovani, dimostratisi all'altezza anche quando chiamati in causa in Serie B. Martedì sera a Milano i blucelesti sfideranno il San Carlo nel recupero della 3^ giornata di ritorno, mentre domenica prossima si chiuderà la regular season al Palarogeno contro i brianzoli dello Sports Team. Spazio quindi alla fase nazionale che assegnerà lo scudetto di categoria.