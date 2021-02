Un derby da sogno: il Lecco schianta il Como al Rigamonti Ceppi

La serata più bella. Al Rigamonti Ceppi il Lecco schianta il Como nel derby del lago, come all'andata. Anzi, di più. Poker servito al termine di una prestazione perfetta, corale, di netta superiorità nei confronti della capolista (in coabitazione con il Renate) del girone A di Serie C.

Il Como è tutto nella conclusione di Pissardo parata in tuffo da Pissardo, poi è un assolo bluceleste. Vantaggio al 18': Cauz spezza la difesa comasca con una progressione palla al piede, scarica su Iocolano che crossa forte e teso, Crescenzi anticipa Capogna ma anche il suo portiere ed è 1-0. Due minuti nella riperesa, Foglia per Capogna, servizio "no look" per Mangni che scarta un avversario (Solini) e poi infila Facchin con un meraviglioso esterno sinistro.

Al 52' Capogna scrive un'altra pagina di storia bluceleste: progressione di trenta metri andando via a un nugolo di avversari e conclusione a giro sul palo lungo per il 3-0. Nel finale arriva anche la gioia per Mastroianni servito splendidamente da Iocolano. Finisce 4-0, applausi della città a mister D'Agostino e ai suoi ragazzi.

Calcio Lecco 1912 4-0 Como (1-0)

Marcatori: autorete di Crescenzi (C) al 19′ p.t.; Mangni (L) al 3′, Capogna (L) all’8′, Mastroianni (L) al 33′ s.t.

Lecco (3-4-2-1): Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Cauz; Celjak, Foglia, Bolzoni; Mangni (dal 23′ s.t. Masini), Iocolano (dal 36′ s.t. Emmausso), Azzi (dal 36′ s.t. Nannini); Capogna (dal 29′ s.t. Mastroianni) (Borsellini, Lora, Mastroianni, Liguori, Marotta, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri). All. D’Agostino.

Como (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Solini, Crescenzi, Dkidak; Terrani (dall’11’ s.t. Koffi), Bellemo, H’Maidat, Cicconi (dal 41′ s.t. Daniels), Gatto (dal 36′ s.t. Arrigoni); Gabrielloni (dall’11’ s.t. Ferrari) (Zanotti, Toninelli, Bovolon, Celeghin, Allievi, Walker, Daniels, Bertoncini, Castillion). All. Gattuso.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino

Note: partita a porte chiuse; terreno in buone condizioni; serata leggermente piovosa. Ammoniti: Cauz, Mangni, Azzi. Angoli: 4-4.