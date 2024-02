Il cuore batte forte: è il giorno di Lecco-Como

Un Derby del Lario così non si vede da cinquant'anni. La Serie B, infatti, non faceva da contorno alla sfida dal 2-1 inferto dai blucelesti ai biancoblù il 7 gennaio 1973: gol di Foglia e Belloli per rispondere all'iniziale vantaggio firmato da Vannini. Una serie infinita, lunga 71 precedenti: rimanendo sulle sfide disputate sul fronte orientale del lago, da queste parti si sono visti 15 successi delle Aquile - tra cui il clamoroso 4-0 del 7 febbraio 2021 -, 14 pareggi e 4 vittorie dei comaschi, all'asciutto da Como 2-0 Lecco 9 maggio 2010. Abbastanza banale dire che la prevendita è durata un battito di ciglia: tutti venduti i 4.995 biglietti messi a disposizione dalla società bluceleste, con qualcuno che non potrà entrare al "Rigamonti-Ceppi" a causa delle generalità non veritiere comunicate al momento dell'acquisto.

Mister Alfredo Aglietti è stato chiaro alla vigilia: “Non firmo per il pari”, ha spiegato senza aggiungere altro il tecnico di San Giovanni Valdarno. Recuperati Ionita e Inglese dopo l'attacco influenzale che gli ha impedito di prendere parte a Ternana-Lecco al pari di Capradossi (botta), Lunetta (risentimento muscolare), Sersanti e Crociata (squalificati). Calcio d'inizio alle ore 20.30, vie d'accesso allo stadio blindate per evitare il contatto tra le opposte fazioni.

Lecco-Como: arbitro, quaterna e Var

Ermanno Feliciani

Teramo

Filippo Bercigli

Firenze

Daisuke Emanuele Yoshikawa

Roma 1

Andrea Calzavara

Varese

Var: Valerio Marini di Roma 1 (on site stadio “Rigamonti-Ceppi”)

Avar: Orese Muto di Torre Annunziata (on site stadio “Rigamonti-Ceppi”)