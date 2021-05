Calcio, finale amaro di stagione per il Lecco: al secondo turno dei play-off va il Grosseto

Quanto voleva realmente passare il turno il Lecco? E quanto la squadra è distante dall'allenatore? Sono interrogativi che risuonano forti dopo l'inopinato 1-4 con cui i blucelesti sono stati travolti al Grosseto al Rigamonti Ceppi nel primo turno dei play-off. Stagione finita per gli uomini di Gaetano D'Agostino, nel peggiore dei modi.

Doccia fredda a inizio ripresa: palla al limite dell’area ciccata da Nannini, improvvisa fiondata di mancino di Raimo che lascia fermo Borsellini sul suo palo. Al 68′ calcio di rigore per il Lecco sul tiro di Cauz da corner toccato di mano da Campeol. Sul dischetto Iocolano calcia perfettamente con un mezzo scavetto che spiazza Barosi.

Le interviste del dopopartita

La parità non dura nemmeno due minuti: da destra Merola per il taglio di Sicurella che entra in area e trafigge Borsellini in uscita. Il Lecco sparisce dal campo. All'89' Merola, migliore in campo, spacca definitivamente la partita facendo tunnel a Marotta e accentrandosi da destra per piazzare il rasoterra sul palo lontano. Si fa in tempo a incassare il poker sempre con Merola che, lanciato in porta ancora da solo, mette a terra Borsellini e di fatto lo scarta insaccando.

Calcio Lecco 1912 1-4 Grosseto (0-0)

Marcatori: Raimo (G) al 3′, Iocolano (L) su rigore al 25′, Sicurella (G) al 28′, Merola (G) al 45′ e al 48′ s.t.

Lecco (3-5-2): Borsellini; Celjak, Merli Sala, Cauz; Azzi, Lora (dall’11 s.t. Marotta), Bolzoni, Masini (dal 35′ s.t. Nesta), Nannini (dall’11’ s.t. Mangni); Iocolano, Capogna (dal 35′ s.t. Emmausso) (Pulze, Bonadeo, Malinverno, Malinverno, Purro, Emmausso, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Capoferri). All. D’Agostino.

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Polidori, Ciolli, Campeol; Piccoli (dal 14′ s.t. Kalaj), Cretella (dal 31′ s.t. Fratini), Vrdoljak; Sicurella (dal 31′ s.t. Kraja); Galligani, Moscati (dal 14′ s.t. Merola) (Chiorra, Giannò, Gorelli, Russo, Consonni, Scaffidi). All. Magrini.

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale.

Note. Ammoniti: Vrdolijak, Campeol. Angoli 8-1.