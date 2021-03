Calcio, il Lecco non chiude la partita e regala il pareggio al Grosseto

Grande beffa al Rigamonti Ceppi: il Lecco non la chiude, il Grosseto trova il pari nel recupero. Dopo un buon primo tempo con due occasioni per Iocolano e una per Liguiri, ai blucelesti non basta il gol del giovane attaccante al 16' della ripresa. Fatale un calo di concentrazione nel finale di gara: i toscani pescano il gol del pareggio al 91' con Simeoni, subentrato dalla panchina.

Calcio Lecco 1912 1-1 Grosseto (0-0)

Marcatori: Liguori (L) al 16′ s.t., Simeoni (G) al 46′ s.t.

Lecco (3-4-3): Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Cauz; Nesta (dal 9′ s.t. Masini), Foglia, Bolzoni, Azzi (dal 37′ s.t. Capoferri); Liguori (dal 37′ s.t. Lora), Capogna, Iocolano (Borsellini, Mangni, Marotta, Nannini, Purro, Emmausso, Haidara, Moleri, Raggio). All. D’Agostino.

Grosseto (4-3-1-2) Barosi; Raimo, Kalaj, Gorelli, Campeol (dal 40′ s.t. Simeoni); Kraja (dal 13′ s.t. Fratini), Vrdoljak, Sersanti; Sicurella; Stijepovich (dal 13′ s.t. Merola), Galligani (dal 40′ s.t. Russo) (Chiorra, Giannò, Ciolli, Consonni, Piccoli, Fregoli, Scaffidi). All. Magrini.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Note. Ammoniti: Sersanti, Raimo, Marzorati, Merli Sala, Liguori. Angoli 8-1.