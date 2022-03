La Lecco City Half Marathon torna nel segno del Burundi

Il Burundi domina la Lecco City Half Marathon. Un ritorno tanto atteso e premiato da numeri importanti, quello della "Maratonina di Lecco" che dopo due anni di annullamenti legati al Covid ha finalmente ripreso il suo posto nel calendario italiano delle mezze maratone. Il nuovo percorso disegnato da Renzo Straniero e dallo staff della Spartacus Events, con partenza e arrivo spostati in Via Ghislanzoni nei pressi del Politecnico, si è rivelato molto veloce, grazie anche a una giornata di sole che ha allietato i tantissimi corridori al via.

Alla fine sono stati 630 i concorrenti in gara, sia sulla mezza che nella prova non competitiva di 10 km. La sfida sui 21,097 km è stata appassionante fino alle battute finali, con due atleti che hanno fatto la differenza giocandosi il successo proprio nelle battute finali. Alla fine l'ha spuntata il burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza (Lib.Unicusano Livorno), già plurivincitore di mezze maratone in giro per l'Italia, che in 1h 06'12" ha prevalso per soli 3" sull'ex campione italiano dei 10.000 Ahmed El Mazoury (Atl.Valle Brembana) sempre più a suo agio anche nelle prove su strada. Terzo gradino del podio, a 1'04”, per l'altro azzurro Mustafà Belghiti (Dinamo Sport).

Donne: Milanesi e Carey sul podio

A completare la grande giornata della Libertas Unicusano Livorno è arrivata la vittoria della burundiana Cavaline Nahimana, che dopo una corsa completamente solitaria ha chiuso in 1h 13'56", a soli 23" dal record della corsa stabilito tre anni fa dalla kenyana Jerotich. Seconda piazza per Chiara Milanesi (Fo di Pé) in 1h 23'53", terza l’americana Christina Marie Carey (DK Runners Milano) in 1h 29"46".

I concorrenti che hanno completato la mezza maratona sono stati 434, un numero decisamente alto per una gara tornata dopo ben tre anni. Il successo dell'evento si deve anche al particolare impegno messo dal Comando di Polizia municipale di Lecco, che ha svolto un impeccabile lavoro di gestione della viabilità considerando come il tracciato di gara fosse completamente chiuso al traffico. La Lecco City Half Marathon è tornata per restare, gli organizzatori pensano già a un'edizione del 2023 ancora più ricca.