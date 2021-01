Calcio, Serie C: il Lecco spreca il doppio vantaggio, la Lucchese agguanta il pareggio

Il Lecco butta via la vittoria al Rigamonti Ceppi nella prima partita del 2021, valida per la 18^ giornata di Serie C, e la Lucchese strappa il pareggio.

I blucelesti vanno in vantaggio con l'autogol di Dumancic al 25' e raddoppiano poco dopo con il colpo da biliardo di Iocolano, ma consentono a Petrovic di riaprirla nel finale di tempo. Nella ripresa succede poco, la squadra perde campo e i toscani ne approfittano: all'87' troppa libertà in area, l'esterno di Adamoli vale il 2-2.

Calcio Lecco 1912 2-2 Lucchese 1905 (2-1)

Marcatori: Dumancic (Lu) autogol al 25′, Iocolano al 29′, Petrovic (Lu) al 40′ p.t.; Adamoli (Lu) al 43′ s.t.

Lecco (3-4-2-1): Pissardo; Celjak, Malgrati, Capoferri; Nesta (dal 14′ s.t. Merli Sala), Marotta (dal 37′ s.t. Lora), Bolzoni, Nannini; Iocolano (dal 23′ s.t. Foglia), Kaprof (dal 14′ s.t. D’Anna); Capogna (dal 37′ s.t. Mastroianni) (Bertinato, Giudici, Mangni, D’Anna, Porru, Haidara, Moleri, Raggio). All. D’Agostino.

Lucchese (3-5-2): Coletta; Papini, De Vito (dal 34′ p.t. Solcia), Dumancic; Panati (dal 26′ s.t. Scalzi), Sbrissa, Meucci, Kosovan (dal 34′ p.t. Petrovic), Adamoli; Nannelli, Marcheggiani (dal 44′ s.t. Panariello) (Biggeri, Cruciani, Cellamare, Signori, Bartolomei, Forciniti, Molinaro, Caccetta). All. Lopez.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma.

Note. Ammoniti: Solcia, Bolzoni, Celjak. Angoli 3-4.