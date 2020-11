Calcio Lecco corsara: a Grosseto decide Malgrati all'ultimo respiro

Ci ha preso gusto, il Lecco di mister D'Agostino: dopo avere piegato di misura il Novara in casa, passa anche a Grosseto e lo fa all'ultimo respiro grazie al suo capitano, Andrea Malgrati.

L'inizio arride ai blucelesti, con il rigore di Capogna al 7'. La partita è gradevole ma mancano le occasioni, i toscani colpiscono la traversa. Nella ripresa il match si incattivisce, i toscani cercano di metterla sul piano del nervosismo, aiutati da un arbitraggio non all'altezza della situazione (agli ospiti manca un rigore solare). Il Lecco è però bravo a restare sul pezzo e ad attendere un episodio favorevole: sul calcio d'angolo al 94' spunta Malgrati che, di testa, regala la vittoria e tre punti pesantissimi per la classifica nel girone A di Serie C.

Grosseto 1-2 Calcio Lecco 1912 (1-1)

Marcatori: Capogna (L) su rigore al 7′ pt, Pedrini (G) al 36′ p.t., Malgrati (L) al 48′ s.t.

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Polidori (dal 31′ s.t. Simeoni), Gorelli, Ciolli, Campeol; Sicurella (dal 16′ s.t. Moscati), Vrdoljak (dal 16′ s.t. Fratini), Sersanti; Pedrini (dal 23′ s.t. Russo); Boccardi (dal 16′ s.t. Cretella), Galligani (Antonino, Fomov, Pierangioli, Manicone, Consonni, Raimo, Bertoli). All. Magrini.

Calcio Lecco 1912 (3-4-2-1): Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Celjak (dal 1′ s.t. Moleri); Nesta, Marotta (dal 23′ s.t. Lora), Bolzoni, Capoferri; Mangni, Capogna (dal 20′ s.t. Mastroianni), Giudici (dal 36′ s.t. Haidara) (Bertinato, Bonadeo, Del Grosso, Porru, Nannini, Haidara, Raggio, Kaprof). All. D’Agostino.

Note: Giornata serena, terreno in discrete condizioni; espulso Magrini allenatore del Grosseto, per proteste al 40′ s.t.; ammoniti Sicurella, Polidori, Ciolli (G) e Lora, Moleri, Mangni, Merli Sala (L); angoli: 10-2

Arbitro Carrione di Castellammare di Stabia.