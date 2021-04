Calcio: Lecco sprecone al Rigamonti Ceppi, Olbia riagguantata sul pari

Il Lecco torna in campo due settimane dopo il ko con la Pro Patria, ma al Rigamonti Ceppi strappa soltanto un pareggio in rimonta contro l'Olbia. Non basta un ottimo primo tempo, con molte occasioni create, la migliore sui piedi di Mastroianni che a tu per tu con Tornaghi calcia alto.

Nella ripresa il ritmo scende, il vantaggio degli ospiti arriva al 26' con il micidiale contropiede finalizzato da Cocco. Sei minuti più tardi, da calcio d'angolo, nessuno difende su Celjak che nemmeno deve staccare per insaccare il gol del pareggio. Finisce 1-1, un punto che allontana il Lecco dal terzo posto del girone A di Serie C.

Calcio Lecco 1912 1-1 Olbia (0-0)

Marcatori: Cocco (O) al 26′ s.t., Celjak (L) al 32′ s.t.

Lecco (3-5-2): Pissardo (dal 13′ s.t. Borsellini); Celjak, Merli Sala, Marzorati, Capoferri; Marotta (dal 20′ s.t. Capogna), Lora, Masini; Azzi, Mastroianni, Iocolano (Malgrati, Malinverno, Nannini, Emmausso, Raggio, Bolzoni). All. D’Agostino.

Olbia: (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Emerson, La Rosa, Cadili; Pennington, Ladinetti, Occhioni (dal 40′ s.t. Beloni); Biancu (dal 40′ s.t. Gagliano); Ragatzu (dal 21′ s.t. Cocco), Udoh (Van der Want, Demarcus, Marigosu, Secci, Putzu, Cabras). All. Canzi.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Note. Ammoniti Pennington. Angoli 6-2.