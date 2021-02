Calcio, Serie C: il Lecco sbatte sul muro del Pontedera. Pari a reti bianche

l Lecco interrompe la serie vincente ma prosegue la striscia positiva che arriva a sette partite. Al Rigamonti Ceppi i blucelesti sbattono contro un Pontedera molto ben organizzato, e sfiorano il gol in un buon primo tempo con il colpo di testa di Azzi, parato da Sarri, e la conseguente botta di Iocolano salvata sulla linea da Milani.

Inevitabile, anche per via degli impegni ravvicinati, il calo nella ripresa nonostante i cambi dalla panchina (che non danno l’apporto sperato). Domenica si torna in campo con la trasferta di Piacenza.

Calcio Lecco 1912 0-0 Pontedera

Lecco (3-5-2): Pissardo; Marzorati, Malgrati, Cauz; Azzi, Marotta (dal 32′ s.t. Emmausso), Foglia, Lora, Nannini (dall’8′ s.t. Celjak); Mastroianni (dall’8′ s.t. Mangni), Iocolano (Borsellini, Liguori, Merli Sala, Capogna, Masini, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri). All. D’Agostino.

Pontedera (3-5-2): Sarri; Piana, Matteucci, Risaliti; Perretta, Barba (dal 48′ s.t. Stanzani), Caponi, Catanese, Milani; Semprini (dal 24′ s.t. Benedetti), Magrassi (Angeletti, Bardini, Pretato, Vaccaro, Di Furla, Regoli, Giani). All. Maraia.

Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano.

Note. Ammoniti: Risaliti, Lora; angoli 9-2.