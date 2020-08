Locatelli, magic moment: lo insegue la Juventus, le sue prestazioni lo portano in Nazionale maggiore

Stagione dorata per Manuel Locatelli, 22 anni. Il giovane centrocampista del Sassuolo, residente a Galbiate e nativo di Pescate, ha, infatti, ricevuto la prima chiamata per far parte del gruppo della Nazionale maggiore di calcio, dopo aver svolto tutta la trafila all'interno del Settore Giovanile azzurro ed essere stato recente capitano dell'Under 21. Non solo: Loca è al centro anche delle trame del calciomercato, con la Juventus che sarebbe pronta a dargli una nuova chanche in una big dopo il lunghissimo, e a tratti anche scintillante, primo troncone di carriera vissuto al Milan, società in cui si è formato.

"Il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio.

Grazie a chi c’è sempre stato e ha sempre creduto in me"

Questo il commento del giocatore lecchese affidate a Instagram, che segue così le orme di Andrea Conti: il 26enne difensore del Milan, pronto per un'altra stagione in rossonero dopo le sfortune degli anni passati, esordì con la maglia azzurra il 5 settembre 2017, disputando oltre cinquanta minuti in una partita valida per le qualificazioni mondiali vinta con Israele (1-0); ct della Nazionale era Gian Piero Ventura.

I convocati della Nazionale italiana

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

*La convocazione è sospesa in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine del periodo di isolamento