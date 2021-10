Un lecchese decide il derby: Locatelli ancora in gol e la Juve "mata" il Toro

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo gioia consecutiva per il 23enne di Galbiate dopo la rete alla Sampdoria: il suo destro all'86' consegna tre punti alla squadra di Allegri

Ancora una gioia per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha deciso anche il derby della Mole. Una soddisfazione immensa per il 23enne galbiatese, che sabato pomeriggio ha impresso il proprio nome nel tabellino dei marcatori all'86, iscrivendolo anche in quello della storia bianconera.

Un rapporto d'amore già sbocciato, fra Locatelli e il mondo juventino, destinato a rinsaldarsi dopo un gol agli odiati (sportivamente, si intende) cugini del Toro. Locatelli ha ricevuto palla da Chiesa, si è accentato e dal limite dell'area ha lasciato partire un piatto destro che ha toccato il palo e si è insaccato alle spalle di Milinkovic Savic. Una rete da tre punti pesantissimi per la Juve di Max Allegri, che ha così colto la terza vittoria consecutiva in campionato nel tentativo di risalire la classifica dopo un inizio complicato.

Il 23enne di Galbiate ci ha preso gusto: solo una settimana fa trovava infatti la prima marcatura con la maglia bianconera, nel 3-2 contro la Sampdoria. In totale, le reti in Serie A di Manuel sono diventate 10 in 151 presenze.

"Fino alla fine"

Sul proprio profilo Instagram, Manuel ha così commentato la vittoria, sotto a una foto che lo immortala festante: "Torino è bianconera. Fino alla fine".