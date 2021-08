Locatelli corona un altro sogno: dopo l'Europeo vinto firma per la Juventus

Sono serviti quasi due mesi di trattative dal primo incontro del 23 giugno, ma alla fine Manuel Locatelli passa alla Juventus. Il centrocampista di Galbiate è, infatti, virtualmente un calciatore dei bianconeri. Reduce dalla splendida vittoria nell'Europeo conquistata con la Nazionale di Roberto Mancini, passa alla Vecchia Signora dopo una lunghissima trattativa con il Sassuolo; si concretizza, quindi, un matrimonio desiderato da entrambe le parti.

L'accordo tra Sassuolo e Juventus per Locatelli

La Juve voleva Locatelli, il centrocampista ormai ex emiliano desiderava soltanto la Juventus, tanto da aver resistito per tutta l’estate alle avance dell’Arsenal e del Borussia Dortmund. L'accordo è arrivato grazie a un compromesso e una formula decisamente fantasiosa: la Juventus riscatterà Locatelli nel 2023, ma lo tiene in prestito a titolo gratuito per un biennio. Un modo per salvare le esigenze di bilancio del club emiliano e per risolvere i problemi di bilancio della società del presidente Andrea Agnelli. Il costo totale del cartellino, 35 milioni di euro, verrà ripartito in 5 anni; dopo le visite mediche firmerà un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, deciso aumento rispetto ai 700 mila euro a stagione percepiti dalla società neroverde.

Il tecnico, Massimiliano Allegri, ha grande fiducia nelle qualità del nuovo acquisto, che potrebbe giocare davanti alla difesa o, in caso di ritorno di Miralem Pjanic, potrebbe spostarsi lateralmente di qualche metro per fare la mezz'ala.