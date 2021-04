La Calcio Lecco spreca un'occasione: alla Lucchese basta un rigore

Il Lecco butta via un'occasione. Perché a Lucca bastava veramente poco per portare a casa la partita, ma alla fine le occasioni fallite pesano almeno tanto le assenze della vigilia (cinque solo per squalifica). Il terzo posto si allontana, o quanto meno si complica nonostante la sconfitta della Pro Vercelli e il pareggio del Renate.

Al 51' un episodio determinante, con il secondo giallo a Celjak. Iocolano e Mangni (entrato dalla panchina per Mastroianni) sprecano ghiotte occasioni in area. Al 75' Borsellini in uscita prende palla e avversario, è rigore (con ammonizione) che Cruciani trasforma con freddezza.

Il Lecco ci prova ma si sbilancia e rischia di prendere il raddoppio in contropiede nel recupero con Petrovic che si invola e a Borsellini battuto colpisce il palo. Finisce 1-0.

Le interviste del dopopartita

Lucchese 1-0 Calcio Lecco 1912 (0-0)

Marcatori: Cruciani (Luc) su rigore al 32′ s.t.

Lucchese (4-4-2) Pozzer; Pellegrini, Panariello, Dumancic, Maestrelli (dal 20′ s.t. Lo Curto); Panati (dal 20′ s.t. Petrovic), Cruciani, Meucci, Nannelli (dal 1′ s.t. Zennaro); Bianchi, Marcheggiani (dal 34′ s.t. Marcheggiani) (Biggeri, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Bartolomei, Sbrissa, Galardi, Marinai). All. Di Stefano.

Lecco (3-5-2): Borsellini; Celjak, Malgrati, Cauz; Azzi, Nannini (dal 30′ s.t. Capoferri), Lora, Masini, Nesta (dal 13′ s.t. Raggio); Mastroianni (dal 19′ s.t. Mangni), Iocolano (Pulze, Villa, Liguori, Malinverno, Haidara, Moleri). All. D’Agostino.

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia

Note. Ammoniti: Panariello, Celjak, Mangni. Espulso Celjak al 6′ s.t. Espulso il diesse del Lecco Fracchiolla al 34′ s.t. per proteste. Angoli: 2-4.