Luciano Manara, arriva un pari contro la Cisanese

La Luciano Manara ottiene un altro punto, fondamentale per rimanere in corsa playoff. La formazione guidata da Abaterusso aggiunge un ulteriore pezzo verso la corsa salvezza, vista la classifica estremamente densa e piena di contendenti racchiuse a poca distanza. Al 29’ Mangili, con una punizione mette in area un gran pallone per Conti, che di testa indirizza la sfera nell’angolino per l’1-0. Ma i bianconeri reagiscono. Al 37’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a centro area Frigerio colpisce di testa e serve in maniera involontaria Facoetti, che anticipa tutti e spedisce in rete il gol dell’1-1.

La classifica del girone B d’Eccellenza vede ora la Luciano Manara a quota 29 punti, a +4 dalla zona playout e a -3 da quella playoff.

Ecco la classifica aggiornata del girone B.

Offanenghese 51

Sant'Angelo 49

Lemine Almenno 43

Mapello 35

Albinogandino 32

Vertovese 31

Luisiana 31

Cisanese 30

Trevigliese 30

Luciano Manara 29

Real Codogno 29

Zingonia V. 27

Scanzorosciate 25

Sancolombano 23

Castelleone 20

Pontelambrese 19

Speranza Agrate 19

Mariano 6