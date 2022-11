Manara, il punto del campionato e il ritorno di Capitan Conti

Facciamo il punto sull’andamento delle squadre del lecchese. Il campionato di Eccellenza ormai é ben avviato. Mister Abaterusso riesce sempre a dare un’ identità di gioco alla sua squadra, anche se quest’anno fatica a raccogliere punti. Ossigeno puro la vittoria meritata di domenica capace di espugnare col risultato di 2-0 l’AlbinoGandino.Per quanto riguarda il match giocato in terra bergamasca, a regalare i tre punti a Abaterusso sono le reti di De Lisio (39′) e Cisternino (77′).

Ma due settimane fa i bersaglieri hanno potuto riabbracciare in campo il l'oro capitano. Si perché Conti dallo scorso giugno non era più sceso in campo, un Ictus improvviso lo avevo bloccato fuori da quel rettangolo di gioco. Ecco che il suo rientro sembra aver dato la spinta in più alla formazione lecchese che ora si prepara ad affrontare la sfida di sabato sera contro la capolista Tritium.