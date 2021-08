Grande successo per il Campionato italiano della classe Optimist organizzato a Mandello

Weekend pieno di orgoglio per la Lega navale italiana sezione di Mandello. Grandissimo successo per l'organizzazione del Campionato italiano a squadre della classe Optimist.

Tre giorni in cui, nonostante le condizioni meteo avverse, 16 squadre provenienti da tutta Italia si sono date battaglia per conquistare l'ambito titolo. La vittoria finale è andata alla squadra della Fraglia Vela Riva del Garda, seguita dalla Lega Navale di Ostia Lido al secondo posto e il Centro Nautico Bardolino al terzo.

Il successo della manifestazione è dovuto in larga parte alla macchina organizzativa capitanata da Riccardo Di Paco con il prezioso contributo del tecnico della classe nazionale Marcello Meringolo, degli ufficiali di regata e in particolare modo di Valentina Venturi e Gill Caprara, i titolari della Watersportmarks che ha fornito un set di boe robotiche. Queste boe, molto pratiche e leggere, riuscendo a mantenere la loro posizione grazie a piccoli motori elettrici e a un Gps integrato, e non necessitando di alcun ancoraggio sul fondo, sono davvero molto pratiche e permettono anche piccoli spostamenti in base alle oscillazioni del vento.

Durante l'ultimo giorno di regata è poi arrivata alla Lni la notizia della fantastica vittoria del campionato Europeo classe 420 dell'equipaggio mandellese composto da Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio (nella foto) nelle acque di Formia. Questo risultato entra senza dubbio tra quelli più importanti mai ottenuti dal sodalizio mandellese ed è motivo di grandissimo orgoglio per tutti i soci.