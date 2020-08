La Marathon Bike della Brianza 2020? Si corre in remoto

Diverse settimane fa gli organizzatori della Marathon Bike della Brianza hanno annunciato la decisione "difficile" di annullare l’evento di quest’anno, dando a tutti appuntamento al 5 settembre 2021, quando in Brianza si assegneranno per la seconda volta i titoli tricolori marathon.

Nelle scorse edizioni la Marathon Bike della Brianza ha coinvolto migliaia di persone, alla partenza, lungo il percorso e all’arrivo. Tutto questo non potrà ripetersi quest’anno, ma ciò non significa che lo spirito della classica delle colline brianzole non riempia come da tradizione gli ultimi giorni di agosto e la prima settimana di settembre, con decine di biker impazienti di provare il percorso della corsa.

Piuttosto che arrendersi e abbandonare i propri partecipanti a una lunga attesa, la Marathon Bike della Brianza ha deciso di trasformare il proprio format in qualcosa di diverso. La proposta è sfruttare la tecnologia facendo partire una sfida che metta in risalto la partecipazione di ogni biker, i veri protagonisti dell’evento.

A tutti i biker viene offerta la possibilità di un confronto in remoto, una maratona virtuale da completare in qualsiasi momento tra il 22 agosto e il 6 settembre, in altre parole chi vorrà potrà mappare la propria Marathon Bike della Brianza comunicando i risultati della propria performance, ricavati tramite il proprio computer Gps. Il giro virtuale non ha uno scopo competitivo e non è da considerarsi una gara, ma verrà comunque stilata una classifica per i quattro percorsi.

Un modo per i biker di non rinunciare al divertimento sui sentieri del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, del San Genesio e di Consonno, che nonostante l’annullamento della manifestazione sono stati oggetto in diversi tratti della consueta manutenzione con il taglio dell’erba, taglio di rovi e di altre piante infestanti.

Restrizioni a causa delle norme anti-Covid: la competizione non potrà svolgersi come consuetudine, ma i biker potranno sfidarsi in remoto registrando le proprie performance tramite Gps

Come si svolge la Marathon Bike della Brianza virtuale?

Scaricare la traccia Gps del percorso dal sito www.marathonbike.com e completarla interamente in modo ininterrotto, nello stesso giorno e non suddiviso per diversi giorni.

Inviare all'indirizzo mail iscrizioni@marathonbike.com la traccia registrata dal proprio dispositivo, contenente tempo impiegato e distanza percorsa, specificando il percorso e il proprio nome.

​Il Bike Action Team Galgiana ribadisce che questa iniziativa ludico-motoria non prevede classifiche ma socializzazione e forte condivisione. L'impatto della virtual edition sull'ambiente è del tutto ininfluente, non sono previste iscrizioni, classifiche, premi, segnalazioni dei sentieri, in quanto non si connota come una gara, ma solo un modo per tenere vivo l'entusiasmo per la manifestazione reale. Si invita chi affronterà il percorso a dare precedenza ai pedoni escursionisti e di adeguare la velocità al contesto, rispettando il movimento dei pedoni, ai quali deve sempre essere riconosciuta la precedenza.

L'iniziativa è anche un'opportunità per generare nuovi contenuti e aumentare il coinvolgimento dei social media, per questo si incoraggiano i partecipanti a pubblicare le proprie foto durante il giro su Facebook o Instagram, taggandole con l'hastag #marathonbikedellabrianza.