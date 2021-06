Aprono le iscrizioni per l’edizione 2021 della Marathon Bike della Brianza

Quest'anno la competizione sarà valida come Campionato Italiano Marathon e si disputerà il 5 settembre in Brianza. Da lunedì 28 giugno ci si potrà iscrivere ufficialmente

Il momento tanto atteso è arrivato: le iscrizioni alla Marathon Bike della Brianza che si dispueterà a Casatenovo il 5 settembre 2021 apriranno lunedì 28 giugno. Sarà un’occasione da non perdere per partecipare all’evento clou del calendario nazionale delle gare in mountain bike long distance, il Campionato Italiano Marathon.

Per la seconda volta, come già nel 2008, la Marathon Bike della Brianza riconoscerà ai suoi vincitori un premio che varrà un’intera stagione, la maglia tricolore di campione italiano Marathon. Non sarà solo una Marathon Bike allungata, ma una gara vera che durerà più di tre ore su un percorso di 80 chilometri che seguirà quello tradizionale dell’ultima edizione disputata nel 2019 con un inedito e impegnativo anello a Valgreghentino, per un dislivello totale positivo di 2.300 metri.

Nuovi percorsi

La volontà e la ricerca di soluzioni tecniche con la preparazione di percorsi differenziati, consentirà comunque la partecipazione del maggior numero di biker allevento che vedrà aggiungersi a quello tricolore la novità della Point to Point Classic sulla distanza di 49 km per la prima volta quest’anno in un nuovo format con classifiche per categorie e montepremi. Sulla stessa distanza si potranno cimentare i non tesserarti della categoria Avventura e, in una manifestazione a loro dedicata, le E-Bike. Verrà anche confermato il percorso Light di 30 km per i soli non tesserati.

Per riassumere la situazione attuale, la gara sarà leggera, secondo il principio “Ride & Go Home”. Nessuna infrastruttura, nessun pasta party, nessuna doccia; dopo la gara i partecipanti dovranno tornare a casa e gli spettatori non saranno ammessi nelle zone di partenza e di arrivo. La manifestazione si svolgerà in massima sicurezza, seguendo con attenzione tutti i protocolli anti-Covid in vigore, rispetto delle distanze di sicurezza e mascherine fino a pochi minuti dal via, con controlli accurati e gestione degli ingressi per evitare assembramenti, misure che nella fase di stabilizzazione dei casi potrebbero evolvere con minori restrizioni.

Le informazioni

La data fissata per la prima fase delle iscrizioni è lunedì 28 giugno. La quota di partecipazione ammonta a 35 euro per il primo mese, fino al 27 luglio, ma attenzione perchè dal 28 luglio la quota salirà a 40 euro e dal 20 agosto, fino a martedì 1 settembre a 45 euro. Dopodiché, solo i non tesserati potranno iscriversi sabato 4 settembre sul posto al costo di 50 euro.

Per garantire un migliore servizio all’utenza, le iscrizioni on-line sono possibili solo dalla piattaforma www.winningtime.it attraverso una procedura semplice e chiara. Chi invece vorrà continuare a usufruire del metodo di iscrizione più tradizionale, con pagamento in contanti, dovrà consegnare il modulo cartaceo direttamente ai “Marathon Bike Point”: Edicola Lissoni di Casatenovo, negozio Bicimania di Lissone e DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori.