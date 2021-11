Arriva la Nazionale Italiana femminile under 19 di floorball

Il prossimo weekend di sabato 13 e domenica 14 novembre Monte Marenzo ospiterà il raduno della Nazionale Italiana Femminile Under 19 di Floorball, uno sport di recente introduzione che può essere descritto come una sorta di hockey senza pattini.

Tale raduno, oltre che ad allenare le giocatrici che già fanno parte integrante della formazione, è volto anche a selezionare nuove atlete di nazionalità italiana nate tra il 2009 e il 2004, al fine di comporre la rosa che affronterà le prossime competizioni internazionali di categoria. Molte di esse giocano in squadre italiane, ma qualcuna è tesserata in squadre estere, tipicamente in Svizzera dove il floorball è secondo solo al calcio per numero di iscritti.

Il programma del raduno sportivo

Al sabato sera ci sarà l’allenamento/selezione mentre alla domenica mattina, con inizio alle 10, ci sarà una partita di rifinitura, il tutto nel palazzetto di Monte Marenzo, contro la formazione locale. È la prima volta che una squadra nazionale disputa un incontro a Monte Marenzo ed è un evento ragguardevole non solo per il territorio della Valle San Martino, ma anche per l'intera provincia di Lecco.

A questo motivo di interesse si aggiunge il fatto che proprio la Nazionale Italiana Femminile Under 19 di Floorball ha ricevuto il mese scorso una lettera di apprezzamento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infatti, durante le gare di qualificazione per i Mondiali, svoltesi a settembre a Saku, in Estonia, dal momento che prima della partita contro la squadra estone per un problema tecnico l’inno italiano non veniva diffuso, le giovani giocatrici azzurre lo hanno intonato con tanta passione e tanta perfezione nell’esecuzione da ricevere l’ovazione del pubblico locale che era venuto a sostenere le nostre avversarie.

Prepariamoci dunque ad assistere a questo evento che metterà ulteriormente al centro del mondo sportivo il territorio lecchese, evento cui seguirà - la settimana prossima - la prima giornata di campionato Italiano Seniores CP (campo piccolo) di Floorball, sempre nel palazzetto di Monte Marenzo, grazie alla sinergia tra la Federazione Italiana Unihockey/Floorball e il gestore dell’impianto, FraSport.