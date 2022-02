Gli insegnanti di ginnastica a lezione di floorball

Un corso di avvicinamento al floorball per gli insegnanti di scienze motorie. Lunedì 21 febbraio nel palazzetto di Monte Marenzo, si è svolta la prima giornata di lezione sul floorball dedicata agli insegnanti di ginnastica delle scuole medie inferiori e superiori. Giorgio Rambaldi, Presidente della Federazione Italiana Unihockey - Floorball, coadiuvato da Lorenzo Bassi e Alessandro Bonanomi, ha illustrato la storia di questo sport di recente importazione ma riconosciuto dal Coni e ha parlato della sua diffusione attuale in Italia nel Mondo.

I professori di ginnastica - provenienti da Bergamo, Lecco, Monza e non solo - hanno espresso la propria soddisfazione per il fatto che il floorball sia stato descritto nella sua forma completa, ufficiale e professionale prima di passare a suggerirne le possibili semplificazioni per uso scolastico. I punti di forza di questa disciplina, facilmente praticabile da maschi e femmine di tutte le età e per di più insieme, sono apparsi chiari agli insegnanti di educazione fisica che si sono iscritti numerosi al corso e hanno imparato a gestire mazza e pallina nella seconda parte del pomeriggio. Passaggi, controlli, tiri, movimenti dei portieri sono stati da essi appresi e poi messi in pratica nella partita finale in cui è da segnalare la loro grande sorpresa per essersi divertiti così tanto nel giocare insieme ai propri colleghi.

Importante è stata la sinergia con i gestori dell’impianto Frasport, Alessia e Francesco Mitola, che hanno reso disponibile il palazzetto negli orari più opportuni per massimizzare le iscrizioni. Nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio è in programma la seconda giornata del corso per insegnanti e le sorprese non sono finite. Per chi fosse interessato all’insegnamento del floorball, l’indirizzo mail di riferimento è formazione@fiuf.it. Proprio a Monte Marenzo, negli scorsi mesi, si erano tenuti diversi eventi anche di portata nazionale dedicati al floorball.

Nella foto compaiono gli iscritti al corso insieme al Presidente FIUF Giorgio Rambaldi e al sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo. Proprio Paola Colombo, il presidente della Polisportiva di Monte Marenzo Renato Caroli, Angelo Fontana (area sociale della Polisportiva), ringraziano vivamente Giorgio Rambaldi, Presidente della Federazione Italiana Unihockey - Floorball, Lorenzo Bassi. "Per tutto quello che stanno organizzando presso i nostri impianti sportivi in favore dei ragazzi di Monte Marenzo e dei paesi limitrofi".