Combattute finali in Val San Martino: Bolzano si conferma campione d’Italia di floorball

Bolzano si conferma campione d’Italia di floorball. La squadra dell'Alto Adige è stata incoronata al termine delle fasi finali che si sono disputate nei giorni scorsi a Monte Marenzo con i play off del campionato di unihockey/floorball a campo piccolo, torneo ad eliminazione diretta tra le 8 squadre che si qualificate tramite i gironi all’italiana regionali.

Nella finale per il primo posto, la squadra SVV Bozen Goats ha prevalso per 9 a 8 sul Viking di Roma, che pure si era portato in vantaggio di 5 a 0 nei primi 10 minuti. Una gara entusiasmante che ha emozionato tra il pubblico anche coloro che assistevano per la prima volta ad un torneo di floorball. Si tratta di uno sport divertente che può essere descritto come una sorta di hockey senza pattini; in particolare le partite a campo piccolo si svolgono in due tempi da 20 minuti e vedono la compresenza in campo di 4 giocatori per squadra, di cui uno è un portiere.

La precedente finale, quella per il terzo posto, era stata disputata tra le due squadre di Milano, Spartak ed FC Milano, con la vittoria della prima per 11 a 5. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente e dal vicepresidente della Federazione Italiana Unihockey/Floorball, Giorgio Rambaldi e Dario Falchi. Il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo e il fondatore della Polisportiva locale, Angelo Fontana, hanno consegnato al capitano della squadra vincitrice una azalea della ricerca sul cancro da consegnare alla propria genitrice nel giorno della festa della mamma.

La squadra seconda classificata.

Si è trattato anche di un successo organizzativo e di una grande soddisfazione per il paese della valle San Martino che ha potuto ospitare un evento nazionale del massimo livello, realizzato nel centro sportivo gestito da Frasport di Francesco Mitola.

La classifica finale dei Play Off

SSV Bozen Goats Viking Roma Spartak Milano FC Milano SSV Bozen All Stars Geas Sesto San Giovanni Laives Ciampino

Questi, invece, i recapiti per chi fosse interessato ad apprendere come si pratica o come si insegna l’unihockey/floorball: in provincia di Lecco: mm@libero.it - in provincia di Bergamo: floorballbergamo@gmail.com - in Lombardia: Lombardia@fiuf.it Sono, infatti, in svolgimento o in programmazione corsi per ragazzi e ragazze di ogni età nonché per insegnanti di attività motorie.