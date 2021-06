Evento nazionale di floorbal in valle San Martino

A Monte Marenzo, in provincia di Lecco, avrà luogo un torneo che costituirà il simbolo della ripartenza dello sport: si tratta della quarta edizione della “Floorball Mountain Cup”. L'appuntamento è per sabato 26 giugno nel campo sportivo polivalente di via Colombara 17, dalle ore 10 alle 17: la gara si svolgerà all’aperto e costituirà il primo torneo ufficiale outdoor di floorball mai giocato in Italia.

Uno sport conosciuto in ambito scolastico anche come unihockey

Il 'floorball', conosciuto in ambito scolastico anche come 'unihockey', è già molto praticato nelle scuole come attività motoria, ma non tutti sanno che si tratta di uno sport a tutto tondo, con campionati maschili e femminili, categorie giovanili e squadre Nazionali, gestiti dalla Federazione Italiana Unihockey Floorball (F.I.U.F. - www.fiuf.it), riconosciuta a livello mondiale dalla Federazione Internazionale (I.F.F. - www.floorball.sport) che a sua volta è sotto l'ala del Comitato Olimpico Internazionale, il C.I.O.

"Con questa iniziativa - spiegano i promotori del torneo - si vuole far conoscere e diffondere il floorball nelle province della Lombardia, anche laddove esso ancora non è praticato. Il floorball (una versione dell’hockey praticato, peró, senza pattini), è uno sport di squadra dinamico, spettacolare e di facile apprendimento, che in Italia viene praticato da ragazzi e ragazze di ogni età".

L’attrezzatura è composta da mazze in fibra di carbonio e plastica e da una pallina forata leggerissima mentre l’abbigliamento è costituito da un tradizionale completo sportivo (maglietta, pantaloncini) e normali scarpe da ginnastica. Non sono presenti protezioni, perché lo scontro fisico è molto regolamentato ed il rischio di infortuni estremamente ridotto. "È un modo alternativo per divertirsi in compagnia e stare in forma, rimanendo in un clima di fair-play anche nella situazione agonistica. In Europa molte nazioni, soprattutto al nord, includono il floorball nel novero dei propri sport nazionali. Tra queste le più progredite sono Svezia, Finlandia, Svizzera e Repubblica Ceca, in cui si contano decine di migliaia di tesserati e centinaia di squadre, comprensive di tutti i settori".

In Italia il floorball è di introduzione relativamente recente ed è da una ventina di anni che esistono i Campionati Italiani. Due le formule principali: il campionato a Campo Grande (5 contro 5 più i portieri in un campo 20x40m), e a quello a Campo Piccolo (3 contro 3 più i portieri in un campo 14x24m), in cui militano all’incirca quaranta società, per lo più concentrate nel Centro Nord. I migliori atleti vengono poi selezionati per le Nazionali Seniores Maschile e Femminile, mentre i giovani talenti possono accedere alle Nazionali Under 19.

"È in questo contesto che la FIUF organizza la quarta edizione della Floorball Mountain Cup a campo piccolo, in collaborazione con il Comune di Monte Marenzo e il gestore del centro sportivo Frasport, che festeggia così anche il primo mese di apertura del bar sotto la nuova gestione - proseguono gli organizzatori - Nell’impianto sportivo di Monte Marenzo è presente l’unico campo all’aperto con pavimentazione omologata per il floorball e il 26 giugno vi si svolgerà questo torneo ufficiale di valore nazionale, grazie alla partecipazione di alcune delle più importanti squadre italiane".

A Monte Marenzo anche il presidente della Federazione

Presente alla manifestazione sarà la prima squadra di Milano, il Floorball Club Milano, che ormai da anni ha instaurato un proficuo sodalizio con la formazione di casa. Parteciperanno inoltre le compagini di Torino, Varese, Ispra, Spartak Milano, Sesto San Giovanni. Sabato interverrà anche il presidente della Federazione, Giorgio Rambaldi, e durante la giornata ci sarà la possibilità di provare questo sport con la supervisione e l’aiuto di alcuni tra i più grandi atleti del floorball.