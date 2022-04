Triathlon, Corrado Neodo trionfa tra gli M3 all'Olimpico di Lignano Sabbiadoro

Bel successo per Corrado Neodo. Appuntamento al Trispeedo Olimpic di Lignano Sabbiadoro, domenica, per il portacolori della 3Life. La gara proponeva una prima frazione natatoria di 1.500 metri completando due volte un percorso triangolare; seconda ciclistica su un circuito da ripetere quattro volte per un totale di 38,4 km, e infine ultima podistica, anche in questo caso su un tracciato da ripetere quattro volte, per 10 km complessivi.

La gara è stata vinta da Matteo Montanari del team Lykos Triathlon, che ha tagliato il traguardo in 1h 45' 40". Per Neodo tempo finale di 2h 03' 00" che gli vale il successo di categoria tra gli M3 e il 30° posto generale.

"Testata la forma per il Lussemburgo"

"Anche se le previsioni meteo non erano delle migliori - racconta Corrado - la gara si è svolta con un bel sole che sicuramente ha giovato alla manifestazione. Gara di allenamento pianificata poco tempo fa e scelta per 'testare' lo stato di forma in questo periodo in vista dei prossimi impegni che mi porteranno in Lussemburgo per l'IM70.3 del prossimo giugno, gara che rimando ormai da due anni".

Neodo ha nuotato in 23' 24" chiudendo le due successive parti di gare con i parziali di 59' 19" in bici e 38' 22" a piedi. "Sono decisamente soddisfatto per il timing finale e per le sensazioni provate in gara. La forma non è al top ma non mi posso lamentare, ho ancora un paio di mesi per cercare di migliorare".