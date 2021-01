Arriva dalla Val d’Aosta la giovane biker che gareggerà con i colori Ktm Protek Elettrosystem

Arriva dalla Val d’Aosta la giovane bikers che gareggerà con i colori della Ktm Protek Elettrosystem, la squadra sportiva che fa capo alla Torrevilla Bike Asd di Monticello Brianza. Nicole Pesse è Campionessa Italiana Junior, 2019 e 2020, e ha coronato il 2020 con le due medaglie ottenute con la staffetta Azzurra nel Team Relay, oro agli Europei ed argento ai Mondiali.

La valdostana di Gressan è abituata a vestire sia la maglia tricolore, altre quattro volte in carriera, due nel Ciclocross e due con la rappresentativa regionale nel Team Relay, così come è un punto fermo per la Nazionale Italiana. Ha iniziato a gareggiare tra i Giovanissimi, seguendo le orme dei genitori e del fratello Michael, che ora è il suo preparatore, solo per divertimento, poi passando nelle categorie giovanili l’impegno è stato maggiore ed i risultati sono arrivati.

Nicole ha la tra le sue qualità migliori la tecnica e la discesa, che allena sulle pista di casa, a Pila, che ritiene con Nove Mesto na Morave, il percorso migliore su cui abbia gareggiato, anche se quello che le ha dato maggior soddisfazioni è quello di Chies d’Alpago, località in cui ha vinto la sua prima maglia Tricolore nel Cross Country.

Nicole Pesse: «Non vedo l’ora di mettermi in gioco insieme al mio nuovo team»

«Non è stata una decisione facile scegliere di cambiare squadra, per me era come una famiglia - afferma Nicole Pesse - Sentivo che mi mancava qualcosa, nuovi stimoli per poter crescere e migliorare ancora di più. Credo di aver trovato nello spirito del Team Ktm Protek Elettrosystem, lo stesso clima, serietà e tranquillità, che ho lasciato. Mi ha convinta anche la possibilità di avere della compagne di Team con esperienza che mi aiuteranno nella nuova avventura tra le Under 23. L’asticella si alza sempre di più, ma non vedo l’ora di mettermi in gioco insieme al mio nuovo Team. Volevo ringraziare i Team in cui ho militato fino ad ora per avermi permesso di arrivare al livello a cui sono giunta».

Enrico Rovelli: «Il futuro della Mtb italiana passa anche da Nicole»

«Il futuro della Mtb italiana passa anche da Nicole, ragazza seria, determinata e motivata - spiega Enrico Rovelli, Direttore Sportivo Team Ktm Protek Elettrosystem - Abbiamo apprezzato in questi anni la sua grinta nell’affrontare le gare, sicura sulla bici, che guida bene, soprattutto in discesa. Siamo contenti che abbia accettato di essere parte del nostro Team. Da lei ci aspettiamo buone gare ed un miglioramento costante, i risultati arriveranno quando sarà il momento, senza fretta. Con lei nella categoria Under 23 al femminile avremo un quartetto di tutto rispetto».