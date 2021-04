La Np Olginate supera il covid ma sbatte sull'emergenza palazzetto

La Np Olginate, impegnata nel campionato di Serie B, supera l'emergenza covid ma sbatte sul muro delle carenze strutturali del territorio. Due settimane fa la società biancoblu aveva dovuto fare i conti con un focolaio di Covid-19 interno alla prima squadra, che ha portato successivamente alla positività di diversi elementi. L'attività era stata subito sospesa, così come le partite della seconda fase.

La situazione relativa al virus si è via via normalizzata. Nell'ultimo giro di tamponi effettuato sono risultati tutti negativi tranne un giocatore. Nessuno ha problemi di salute e la squadra ha potuto riprendere gli allenamenti già da qualche giorno. Gli impegni alle porte, per la squadra di coach Max Oldoini, sono davvero numerosi.

Lunedì sera si giocherà il recupero della 1^ giornata con Pall. Crema, quindi volo in Sicilia per una doppia trasferta tra giovedì (Ragusa, 2^ giornata) e domenica (Agrigento, 4^ giornata). Il recupero della 3^ giornata, in casa contro la Sangiorgese, non è ancora stato definito.

Il problema riguarda la sfida di lunedì. Olginate è infatti senza disponibilità di palazzetto già da un paio di mesi, causa infiltrazioni e problematiche di varia natura al PalaRavasio: nemmeno il recente intervento del Comune ha risolto la situazione, fanno sapere dalla società biancoblu, poiché la Federazione italiana pallacanestro non ha fornito il via libera per disputare gli incontri, così come non è arrivata l'omologazione per il palazzetto del Bione a Lecco che avrebbe dovuto ospitare l'incontro di lunedì sera con Crema. Olginate ha dovuto rinunciare inoltre alla palestra di Erba, utilizzata nelle ultime partite disputate, a causa di una riparazione. La Npo sarà dunque costretta a migrare a Bernareggio, con le solite difficoltà logistiche e un certo "stress" fra gambe e testa.