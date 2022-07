Con Fabio, Camilla e Giacomo la staffetta nel Lago Maggiore parla lecchese

Dal Lago di Como al Lago Maggiore per dettare legge. La staffetta di nuoto in acque libere svoltasi domenica a Maccagno parla lecchese. Bel successo infatti per il terzetto de "La Scuderia" (così è stata ribattezzata la squadra Effetto per lo Sport) composta da Giacomo Cavalli, Fabio Maggioni e Camilla Viganò.

I tre lecchesi hanno nuotato la distanza in 40'28", vincendo per 14" sul terzetto "Le Tre Sar(a)dine" (Sara Petrolli, Anna Buso, Fabio Soave) e 2'06" su "I Tre porcellini" (Michelangelo Zanzi, Pietro Marelli, Simone Bianchin).

Curiosità: Fabio Maggioni, protagonista del terzetto vincente, è figlio della presidente della Provincia Alessandra Hofmann.

La gara di Maccagno fa parte del circuito nazionale Italianopenwater, dedicato agli amanti del nuoto in acque libere, e si è svolta sulla distanza del mezzo miglio marino da ripetere tre volte, uno per frazionista.