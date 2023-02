Nuovi allori per la Ginnastica Archè: due bronzi a Carate

Ottimi risultati per la sezione Gam di Ginnastica Archè che nel fine settimana è scesa in campo gara a Carate Brianza in occasione del Campionato Gam, Gara regionale serie D, conquistando due medaglie di bronzo. Entrambe le squadre dell'associazione calolziese sono infatti riuscite a salire sul podio già nella prima competizione della stagione. La squadra "Open LC" era formata da Giovanni, Angelo e Giorgio, mentre la squadra "Allievi LA" ha visto impegnati Martino, Gabriele, Lorenzo, Ruben e Yuri.

Le due formazioni si sono distinte nelle rispettive categorie con una buona esecuzione caratterizzata dall'emozione e dalla determinazione. L'impegno è stato ripagato per entrambe con la conquista del terzo gradino del podio. Un inizio stagione che dunque promette bene per il settore maschile di Ginnastica Archè e gli atleti tornano in palestra soddisfatti e pronti a lavorare ancora meglio per prepararsi alla prossima gara.