Pioggia di medaglie: i campioni italiani del Bonsai Karate Olginate

Montecatini Terme ha ospitato nei giorni scorsi il Campionato Italiano Agonisti Fesik 2024 con la partecipazione record di ben 1.008 atleti iscritti da tutta Italia in rappresentanza di 110 società specializzate in arti marziali. L'Asd Bonsai Shito Ryu Karate, con gli atleti delle palestre di Olginate, Valmadrera e Sezze, ha partecipato da protagonista a questa grande competizione con la sua squadra agonisti nella specialità del kata (forme).

Nella giornata di gara di venerdì la competizione parte in salita; nella prima categoria riservata al kata a squadre, a causa di un errore banale il team lecchese deve dire addio alla speranza di arrivare a podio. La disattenzione è costata una medaglia, ma incassato questo brusco risveglio piano piano i ragazzi hanno iniziato a gareggiare e le prime medaglie sono arrivate riuscendo a concludere la giornata con due bronzi e un argento.

Discorso totalmente diverso nella giornata di sabato, dove arrivano le medaglie previste prima della partenza e a fine competizione nel medagliere ci saranno tre ori, tre argenti e nove bronzi che portano la Bonsai Karate al terzo posto nella classifica riservata allo stile Shito Ryu.

Campioni italiani: le medaglie conquistate

"Da tecnico posso affermare che abbiamo regalato agli altri almeno 4 medaglie pesanti, però in fondo va bene così, gli errori ci insegnano a stare con i piedi per terra - dichiara il maestro Sergio Colombo del Bonsai Karate Olginate - Nelle categorie riservate alle cinture nere, le più complesse e difficili da affrontare, molto bene le conferme di Veronica Fumagalli, campionessa italiana ancora una volta, di Luigi Faggiano, vice campione, e di Alessandro Mirto che con le sue medaglie d'argento e bronzo si conferma essere un atleta di sicuro successo anche in ottica di convocazione da parte della squadra Nazionale. Ottima anche la prova di Sara Grassi , che nonostante si sia allenata pochissimo da febbraio a oggi, è riuscita a conquistare due medaglie di bronzo".

Altre medaglie per quanto riguarda le cinture colorate sono state consuistate da Alexandru Covrig e da Alessia Panecaldo (oro) e da Riccardo Corti (bronzo). "Ogni anno, sarò ripetitivo, il livello si alza sempre di più, ma quest'anno è stata veramente difficile, in ogni categoria la possibilità di vincere se la sono giocata 4/5 ragazzi e non più uno o due come accadeva in passato, tantè che se si guardano i punteggi tra il primo e il quinto classificato c è solamente mezzo punto di differenza. Questo ci sprona a fare sempre meglio ed a non abbassare mai la guardia".

Una stagione lunga e impegnativa. Il grazie ai maestri

"Ora, al termine di questo anno sportivo, le gare si fermano e finalmente riposiamo - continua il maestro Colombo - La stagione è stata infatti lunga: si inizia a Ottobre e si finisce a Maggio. Questi ragazzi meritano una pausa, ma a settembre alcuni di loro dovranno ripartire subito ad allenarsi in vista dei Campionati Europei Wukf che si disputeranno in Polonia. Ringrazio tutto il corpo docenti dell'Asd Bonsai, i maestri Cristian Piani, Eugenio Galli e l'allenatore Giancarlo Corti della sezione di Valmadrera, l'istruttore Giancarlo Carotenuto che mi aiuta nella sezione di Olginate, il maestro Annarose Gschwandler e l'istruttore Kevin Reiter della sezione di Sezze".

L'ottimo terzo posto finale degli sportivi lecchesi è stato il frutto di un intenso lavoro di squadra dove tutti insieme "hanno remato" nella stessa direzione. "Ringrazio infine i preparatori atletici Dimitri Zappa e Niccolò Gerosa della palestra Broken Barbell che curano la preparazione atletica, e l'arbitro internazionale Wukf, Piero Talamona, per i consigli dati durante l'anno visionando gli atleti durante gli allenamenti".