La Pallamano Molteno esordisce con un ko in Serie A Silver

Esordio amaro per Salumificio F.lli Riva Molteno, incappato in una sconfitta all'esordio stagionale di Serie A Silver 2023/24. La squadra di Branko Dumnic ha affrontato al PalaSangiorgio i marchigiani del Camerano.

Una partita molto equilibrata sin dalle prime battute vede gli ospiti andare avanti di due reti, ma i padroni di casa sono capaci di ricucire lo strappo e portarsi sul +1 in ben sei occasioni. Il primo tempo termina in parità, 14-14. Nella ripresa i marchigiani provano un primo allungo (16-18) e sono subito ripresi dai gol di Garroni e Colombo, quindi è 19-21 ma Garroni e Tagni riportano l’equilibrio. Poco dopo tocca al nuovo acquisto Bernachea e a De Angelis firmare il 23-23. L’ultima parità (26-26) arriva a quaranta secondi dalla sirena, ma a dieci il Camerano trova la rete che vale il successo e la beffa per un volenteroso Molteno.

Somaschini: "Sprecate le chance"

"Peccato per avere incassato la sconfitta proprio nel finale - spiega il ds dei brianzoli Matteo Somaschini - È stata una partita giocata punto a punto contro un Camerano tosto e ben organizzato. Una bella squadra con all’interno dei validi elementi. Il Molteno paga sicuramente il fatto di avere commesso troppi errori al tiro, e questa è stata la differenza tra noi e la squadra marchigiana. La loro rete, quella del 26-27, è arrivata dopo che il Molteno ha sbagliato una grande occasione per segnare il gol della vittoria. Era molto importante iniziare bene il campionato. Adesso ci concentriamo sulla prossima difficile sfida contro Cologne, un derby lombardo ricco di insidie. Anche loro dovranno riscattare il ko incassato alla prima giornata. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra – conclude Somaschini – e lavorare sodo per trovarci pronti nella sfida esterna sul campo bresciano".