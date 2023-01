Il Lecco crolla dopo un tempo, la Pergolettese rimonta e vince 4-2

Il Lecco dura solo un tempo: in vantaggio 2-0 all'intervallo al Voltini, la squadra di Foschi spegne la luce e si fa ribaltare dai padroni di casa, abili a sfruttare i calci d'angolo e la spina dell'attenzione staccata da parte dei blucelesti. Finale 4-2 pesante a livello morale.

Il Lecco passa subito in vantaggio, bastano 40 secondi: grande cambio gioco di Giudici da destra e Ilari, al limite dell'area sul versante sinistro, realizza una rete straordinaria con un magico sinistro al volo di difficoltà elevata.

Al 37' dall'angolo palla lunga, Enrici la butta in mezzo di testa e Buso, acquattato al limite dell'area piccola, colpisce in tuffo e batte Soncin per il gol del raddoppio.

Al 5' della ripresa dall'angolo arriva il gol dei padroni di casa: Varas lavora bene il pallone e poi serve Abiuso che, in rovesciata dal vertice dell'area piccola, alza la palla quel tanto che basta per beffare Melgrati.

Al 68', sempre da corner, ancora una volta testa di Arini che la schiaccia nell'area piccola, dove Varas è pronto a buttarla dentro.

Minuto 79, Artioli crossa sempre da destra e Abiuso salta letteralmente in testa a Celjak per schiacciarla in rete e completare la rimonta.

All'88' arriva anche il poker: altro angolo e Varas, ancora dal vertice dall'area piccola, colpisce di testa in girata e infila l’angolino lontano.

Pergolettese 4-2 Calcio Lecco (0-2)

Marcatori: Ilari (L) al 1′ p.t., Buso (L) al 37′ p.t.; Abiuso (P) al 5′ s.t.; Varas (P) al 23′ s.t., Abiuso (P) al 34′ s.t.; Varas (P) al 44′ s.t.

Pergolettese (3-5-2) Soncin; Arini, Lambrughi, Piccinini; Bariti (dal 41′ s.t. Tonoli), Guiu Villanova (dal 1′ s.t. Figoli) Artioli (dal 45′ s.t. Mazzarani), Varas, Villa; Abiuso, Iori (dal 25′ s.t. Vitalucci). (Cattaneo, Bevilacqua, Lucenti, Cancello, Verzeni, Bozzuto). All. Alberto Villa.

Lecco (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Girelli (dal 37′ s.t. Tordini), Galli (dal 30′ s.t. Lakti), Ilari (dal 30′ s.t. Mangni), Zambataro (dal 25′ s.t. Lepore); Buso (dal 25′ s.t. Zuccon), Pinzauti (Stucchi, Maffi, Maldini, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Longo, Lepore, Zuccon). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta.

Note: Giornata piovosa e fredda; terreno in buone condizioni. Spettatori 500 circa di cui un centinaio da Lecco. Ammoniti: Arini, Battistini, Ilari, Guiu, Varas, Melgrati, Pinzauti, Mangni. Angoli 7-2.

Gli highlights