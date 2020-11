Giudici, punizione al bacio: la Calcio Lecco vola al quarto posto in Serie C

Il Lecco sfrutta i calci da fermo per piegare la Pergolettese: terzo successo consecutivo in Serie C. Il gioco dei blucelesti va ancora a sprazzi, ma nella ripresa la voglia di vincere è superiore a quella degli avversari. Decidono le situazioni create da punizione e calcio d'angolo.

Il vantaggio al 4' con Merli Sala abile a insaccare di testa la respinta di Ghidotti sulla punizione di Giudici. Al 15' il pareggio di Bakayoko dopo un batti e ribatti nell'area bluceleste. Il Lecco passa a inizio ripresa con il colpo di testa in tuffo di Capogna sull'angolo di Nesta, ma è subito costretto a subire il nuovo pari di Bortoluz, abile a raccogliere il cross di Morello. La firma di Giudici, con un capolavoro balistico al 18', sul 3-2 finale: destro fatato su punizione e palla sotto la traversa.

Calcio Lecco 1912 3-2 Us Pergolettese (1-1)

Marcatori: Merli Sala (L) al 4′, Bakayoko (P) al 15′ p.t.; Capogna (L) all’8′, Bortoluz (P) al 10′ s.t., GIudici (L) al 18′ s.t.

Lecco (3-4-3) Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Capoferri; Nesta (dal 26′ s.t. Cauz), Marotta, Bolzoni, Giudici; Mangni (dal 16′ s.t. Mastroianni), Capogna (dal 26′ s.t. Moleri), D’Anna (dal 45′ s.t. Haidara) (Bertinato, Lora, Marzorati, Del Grosso, Porru, Nannini, Raggio, Kaprof). All. D’Agostino.

Pergolettese (4-3-3) Ghidotti; Candela, Lucenti, Bakayoko, Villa; Varas (dal 41′ s.t. Palermo), Panatti, Figoli (dal 12′ s.t. Andreoli); Bariti (dal 26′ s.t. Faini), Bortoluz (dal 26′ s.t. Longo), Morello (Soncin, Piccardo, Ferrara, Lamberti). All. De Paola

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Ass. Pietro Pascali di Bologna, Alex Cavallina di Parna. IV uomo: Marco Maria Di Nesse di Nocera Inferiore.

Note. Ammoniti: Panatti, Candela, Nesta, Villa. Angoli: 5-9.