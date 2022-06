Bartesaghi e Perin, i talenti lecchesi del Milan: Davide in ritiro con i campioni d'Italia

In Serie A abbiamo già Manuel Locatelli e Andrea Conti, cui si è andato ad aggiungere Lorenzo Pirola, combattuto da Monza e Salernitana. Per quanto riguarda gli arbitri, invece, figura Lorenzo Maggioni. Ma tra le altre categorie professionistiche e i Settori Giovanili pro sono molti i talenti lecchesi con la speranza di sfondare nel calcio che conta. Lunedì a Milanello, dovrà si radunerà il Milan campione d'Italia, sarà presente anche Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 - 17 anni ancora da compiere - che ha da poco terminato la sua stagione dopo la cocente eliminazione patita in semifinale Scudetto per mano del Bologna.

Il giovane di Annone Brianza, che in età ancora più bassa ha vestito la maglia dell'Atalanta, è stato un punto fermo per mister Christian Lantignotti, che l'ha mandato in campo 29 volte, 28 da titolare, ricevendo in cambio anche due gol oltre a un buon numero di assist, sia da fermo che con palla in movimento. Mister Stefano Pioli lo valuterà durante il ritiro, dopodichè è probabile l'ingresso nella rosa della formazione Primavera per almeno un anno, magari per ripercorrere la stessa strada fatta da quel Davide Calabria che dalla prossima stagione sarà il capitano rossonero.

Ernesto Perin, sulle tracce di Locatelli

Parlando di Manuel Locatelli, vien facile abbinarvi il profilo di Ernesto Perin. Il regista del Milan Under 15 ha da poco vinto lo Scudetto di categoria grazie all'1-0 inflitto ai pari età della Fiorentina. Classe 2007 di Galbiate, 15 anni compiuti a marzo, è stato tra i migliori in campo durante la finalissima disputata a Tolentino: cresciuto nelle giovanili della Luciano Manara, storica società di Barzanò, a partire dai cinque anni, dopo breve tempo è stato addocchiato dagli scout della società rossonera, iniziando così la lunga trafila tuttora in corso, vestendo anche la maglia della Nazionale Under 15: tra qualche settimana inizierà l'avventura con la formazione Under 16 del Milan, a settembre, invece, ci sarà l'esordio sui banchi delle scuole superiori.