AcciaTubi Picco Lecco, super prestazione: Don Colleoni a terra, è semifinale pay-off

Grande prestazione dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, che batte Don Colleoni Trescore Balnerio e stacca il pass per la semifinale play off di Serie B1. Accesso strameritato al secondo turno dei play-off promozione, dove le biancorosse troveranno Capo d’Orso Palau, che ha fatto en-plein di set vinti nella serie con CBL Costa Volpino e ora si appresta a ricevere la capolista del condiviso minigirone “B1”: lo score parla di due vittorie esterne durante la stagione regolare (1-3 e 2-3), una a testa.

La gara ha un fil rouge ben facile da individuare, che rende paradossalmente scarna la descrizione della stessa: l’AcciaiTubi picchia fortissimo sin dalla prima battuta, capitalizzando poi il tutto grazie agli attacchi di Ratti, Lancini e Valli, cui va sommato il preziosissimo contributo delle centrali Manzano e Focaccia, oltre alla regia di Dall’Igna e alle poche sbavature di Lussana&Co in ricezione e difesa. Le bergamasche ci capiscono veramente poco e tengono botta solo fino a metà della seconda frazione, quando la subentrata Mainetti scava il solco tra le due compagini grazie un ottimo turno in battuta. Definiti i rapporti di forza, le lecchesi hanno gioco quasi facile nel terzo e decisivo set: 7-0 in partenza e 25-15 finale, con tanto di tre aces di capitan Focaccia; di storia non ce n’è mai.

Ratti: 13 punti, è MVP

Gran prestazione corale delle biancorosse, con menzioni speciali per Sonia Ratti (13 punti, +10 V-P), Greta Valli (12 punti, +5 V-P, 40% ricezione perfetta) e Arianna Lancini (9 punti, +4 V-P, 30% ricezione perfetta). Solide anche capitan Martina Focaccia (7 punti, +5 V-P) ed Elisa Manzano (8 punti, +7 V-P, 3 muri) e Silvia Lussana (40% ricezione perfetta). Tra le file delle bergamasche solo Nadia Rossi si porta vicina alla doppia cifra (7 punti), ma un evidente calo nel corso del terzo set le toglie la possibilità d'incidere maggiormente.

AcciaiTubi Picco Lecco 3-0 Pall. Don Colleoni

Parziali: 25-13; 25-16; 25-15.

Picco Lecco: Dall'Igna 1, Lancini 9, Ratti 13, Focaccia 7, Valli 12, Manzano 8, Lussana (L), Mandaglio, Mainetti 1. Ne: Martinelli, Esposito, Grazia, Biava. All: Gianfranco Milano.

Don Colleoni: Milani 2, Rossi N. 7, Pillepich, Zonta 4, Mehic 2, Tonello 5, Locatelli (L), Bettoni, Ravasio, Pasinetti 2. Ne: Rossi A., Fontana. All: Matteo Prezioso.

Durata set: 20', 22', 22'.